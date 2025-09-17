Almanya seçime endekslendi

Baden Württemberg'de mevcut Yeşiller lideri Winfried Kretschmann seçimlere katılmayacak. Yerine aday olan Yeşiller'in Cem Özdemir ile CDU'nun Manuel Hagel arasındaki yarış dikkat çekiyor. Son anketler, Hagel'i yüzde 31 oyla Özdemir'in önünde gösteriyor. AfD yüzde 19 ile önemli bir artış kaydederken, SPD yüzde civarında. Uzmanlar, eyalette CDU ve Yeşiller'in koalisyonla tekrar iktidara gelebileceğini öngörüyor.

CDU ÖNDE

Rheinland Pfalz'da ise SPD'li Alexander Schweitzer ve CDU'lu Gordon Schnieder yarışacak. Anketlere göre CDU önde görünse de, Schweitzer seçmen nezdinde daha çok seviliyor. Koalisyon dengeleri, mevcut koalisyonun hükümetin devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Saksonya Anhalt seçimleri ise büyük bir merakla bekleniyor. Mevcut CDU'lu Reiner Haseloff'un görevden ayrılmasının ardından, AfD'li Ulrich Siegmund'un güçlü bir çıkış yapması olası.

AFD KAZANACAK MI?

AfD'nin son anketlerde yüzde 30 oy oranına ulaşması, partiye eyaletteki ilk başbakanlık şansını bile verebilir. CDU'nun yüzde 34 ile önde olması, koalisyon seçeneklerini kritik hale getiriyor. Berlin'de ise üç aday başbakanlık için yarışıyor: CDU'lu Kai Wegner, SPD'li Steffen Krach ve Yeşiller'den Werner Graf. Anketlerde CDU önde görünse de, olası bir Sol-Yeşiller-SPD koalisyonu ile şehirde dengeler değişebilir.

IRKÇI PARTİLERDE ARTIŞ

Mecklenburg Vorpommern'de ise SPD'li Manuela Schwesig görevini korumaya çalışacak. Son anketlerde AfD'nin yüzde 29 ile önde olması, Schwesig'in durumunu zorlaştırıyor. CDU ve SPD koalisyonu bir seçenek olarak görülse de, mevcut oy oranları bu koalisyonu garantilemiyor. Eyalet seçimleri, Almanya'da hem sağ hem de sol partiler için belirleyici olacak ve AfD'nin artan etkisi, ülke siyaseti açısından yeni bir dönemin işareti sayılıyor. AfD, son olarak geçtiğimiz Pazar günü Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde yapılan seçimlerde oyunu 3 katına çıkarmıştı.