Eintracht Frankfurt’un Türk taraftar korkusu

Yönetim, taraftarları biletlerini Türklere satmaması konusunda uyardı. Frankfurt kulübü, "Aksi taktirde üyeliğinizi iptal ederiz" açıklamasında bulundu. Kulüp, resmi açıklamasında yalnızca 3 bin Galatasaray taraftarına bilet ayrıldığını, 35 bin koltuğun sezonluk kombine sahiplerine ait olduğunu ve geri kalan biletlerin sadece Mayıs ayından önce üye olanlara verileceğini duyurdu. Bir kulüp yöneticisi, "Kara borsadan bilet almak büyük risk. Talep bu kadar yüksek olduğunda sahte bilet sayısı da artıyor. Çoğu teklif dolandırıcılık. Bu tuzağa düşenler hem parasını hem maçı izleme şansını kaybeder" dedi. Yönetici aynı zamanda sadece alıcıları değil, kara borsa satıcılarını da tehdit etti. Yönetici, "Piyasayı özel bir hukuk bürosu ile izliyoruz. Satılan biletleri iptal ediyor, satıcıları uyarıyoruz. Eğer kombine sahipleri biletlerini satarsa, kombine kartları iptal edilir. Çok ileri giden üyelerin kulüp üyelikleri de iptal edilebilir" dedi. Açıklamada bilet almak isteyen birçok taraftarın kulübe üye olmaya çalıştığı, ancak başvuruların kabul edilmediği belirtildi. Bu nedenle biletler kara borsada fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. 1992 yılında iki takım arasında oynanan maçta Galatasaraylı 30 bin taraftar maça gelince, Frankfurt kendi sahasında deplasman atmosferinde maça çıkmıştı. Almanya'da basın, Alman takımların deplasman maçlarında Alman taraftarların çoğunlukta olmasını memnuniyetle karşılarken, aynısının kendi takımlarının başına gelmesine ise karşı. Son olarak 2022 yılında 30 bin Frankfurt taraftarı Barcelona'ya akın etmiş ve Frankfurt'a evsahibi atmosferini yaşatmıştı.