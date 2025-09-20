Aşırı sağcı vekil asistanlarına meclis yasağı

"GÜVENLİKTE TAVİZ YOK"

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner (CDU) yaptığı açıklamada, parlamentonun açık ve demokratik bir kurum olduğunu, ancak güvenliğinin en yüksek öncelik taşıdığını söyledi.

Klöckner, "Federal Meclis, demokrasimizin evidir ve özel olarak korunmalıdır. Burada güvenlikten taviz verilemez. Meclis binalarına ve IT sistemlerine erişimi olan herkesin kişisel güvenilirliği konusunda en ufak bir şüphe dahi olmamalıdır" dedi.

Klöckner, söz konusu çalışanlarla ilgili güvenlik bulgularının sayısının ve ciddiyetinin bu kararı kaçınılmaz kıldığını ifade etti.