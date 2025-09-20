Aşırı sağcı vekil asistanlarına meclis yasağı

Alman Federal Meclisi, ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekillerinin çalışanlarının güvenlik kontrolünden geçemediğini açıkladı.
Bu nedenle söz konusu kişilere meclis binalarına giriş kartı verilmediği gibi, meclisin bilgisayar sistemlerine erişimleri de engellendi.
Meclis yönetiminden yapılan açıklamada, kararın "gerekli güvenilirlik incelemesi kapsamında elde edilen güvenlik açısından kritik bulgular" nedeniyle alındığı bildirildi.
Yönetim, bu kişilerin meclise girişlerinin anayasa düşmanı amaçlarla suistimal edilebileceğine dair somut ve gerçekçi şüpheler bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle giriş izni verilmesinin, meclisin işleyişi, güvenliği ve güvenilirliği açısından risk oluşturacağı kaydedildi.
"GÜVENLİKTE TAVİZ YOK"
Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner (CDU) yaptığı açıklamada, parlamentonun açık ve demokratik bir kurum olduğunu, ancak güvenliğinin en yüksek öncelik taşıdığını söyledi.
Klöckner, "Federal Meclis, demokrasimizin evidir ve özel olarak korunmalıdır. Burada güvenlikten taviz verilemez. Meclis binalarına ve IT sistemlerine erişimi olan herkesin kişisel güvenilirliği konusunda en ufak bir şüphe dahi olmamalıdır" dedi.
Klöckner, söz konusu çalışanlarla ilgili güvenlik bulgularının sayısının ve ciddiyetinin bu kararı kaçınılmaz kıldığını ifade etti.