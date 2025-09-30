Almanya iş gücünde dönüm noktasında! Çalışan yaşlıların sayısı rekor seviyeye ulaştı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Almanya İşgücü Krizi Kapıda: 10 yıl önce yüzde 17 olan 55-65 yaş arası çalışan oranı, bugün yüzde 23'e fırladı. Yaklaşık 7,8 milyon "yaşlı çalışan"ın emekliliğe hazırlanması, işgücü piyasasını ve sosyal güvenlik sistemini çöküş riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

İsmail EREL
Almanya'daki demografik değişim işgücü piyasasında kendini güçlü şekilde gösteriyor. Yapılan bir araştırma, Almanya'nın iş gücünde dönüm noktasında olduğunu ve 55–65 yaş arası çalışanların arttığını ortaya koydu. Bu değişimin bazı sektörleri büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Ülkede sosyal güvenlik kapsamında çalışan 34,2 milyon kişinin yaklaşık 7,8 milyonunun 55–65 yaş arasında olduğu belirlendi. Bunun toplam çalışanların yaklaşık yüzde 23'üne tekabül ettiği kaydedildi. Bu çalışanların da yaklaşık dörtte birinin önümüzdeki 10 yıl içinde iş yaşamından ayrılacağı biliniyor. 10 yıl önce bu yaş grubunun çalışanlar arasındaki oranı sadece yüzde 17 idi. Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, "Doğum oranı yüksek olan bu kuşak şimdi bu yaş grubuna ulaştı. Bu nedenle 'yaşlı çalışanlar' arasında rekor seviyede istihdam gözlemliyoruz" dedi. Uzmanlar, bu gelişmenin hem siyasiler hem de şirketler için bir dizi sorun oluşturduğunu belirtiyor. İşgücü azalması ve sosyal sistemler üzerindeki baskının artması, çözüm gerektiren acil konular arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu yaş grubunda olan kalifiye elemanların yerinin doldurulmayacak olması da hem siyasileri hem de ekonomiyi düşündürüyor.

