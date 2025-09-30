Almanya, Suriyelileri göndermek istiyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt (CSU), Suriye ile geri gönderme anlaşması yapmayı planlıyor. Dobrindt, 2025 yılı bitmeden, Almanya'da iltica talebi reddedilen Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilebilmesi için Şam'daki geçici hükümetle bir anlaşmaya varmak istediklerini açıkladı. Bakan Dobrindt yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde Suriye ile bir anlaşma imzalamak istiyoruz. İlk etapta suç işlemiş kişileri, ardından da oturum hakkı bulunmayanları göndermeyi hedefliyoruz. İyi entegre olmuş, çalışan kişilerle, iltica hakkı olmayan ve sosyal yardımlarla geçinenler arasında fark gözetmek gerekir" dedi. İçişleri Bakanı, geri gönderme görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını belirtti.

1 MİLYON SURİYELİ VAR

Bakan ayrıca Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF), Suriyelilerle ilgili askıya alınan bazı iltica dosyalarını yeniden ele alma talimatı verdiğini söyledi. Amaç, reddedilen başvuruların ardından sınır dışı işlemlerine başlanabilmesi. Almanya, 2012 yılından bu yana Suriye'ye hiçbir sınır dışı işlemi gerçekleştirmemişti. Almanya'da yaklaşık 1 milyonun üzerinde Suriyeli yaşıyor. Bunlardan 83 bin 150'si Alman vatandaşlığına geçti. 2015 ve 2016 yıllarında gelen Suriyelilerin büyük çoğunluğu halen vatandaşlığa geçiş koşullarını lerine getiriyor. Federal hükümet verilerine göre, Suriye'ye gönüllü dönüş yapanların sayısı yavaş da olsa artıyor. Ağustos sonuna kadar yaklaşık 2 bin Suriyeli devlet desteğiyle ülkesine döndü. Dobrindt, benzer bir sürecin Afganistan için de yürütüleceğini açıkladı. Şu anda geri gönderme işlemleri yalnızca Katar'ın arabuluculuğuyla yapılabiliyor.