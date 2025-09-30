Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Almanya'dan Türkiye'ye uzanan akılalmaz cinayet! 41 yıldır firari olan katil işte böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 30.9.2025 11:43 Son Güncelleme: 30.9.2025 12:06

Almanya'dan Türkiye'ye uzanan akılalmaz cinayet! 41 yıldır firari olan katil işte böyle yakalandı!

Aschaffenburg, Almanya | Türkiye'de yakalanan katil Nazmi Gezginci'nin sır perdesi aralandı. 41 yıl önce işlediği cinayetin ardından Türkiye'ye kaçan Gezginci, kritik bir ihbar sayesinde adalete teslim edildi. Alman polisi, Bavyera'da bir ilk olan 10 bin Euro'luk ödülü ihbarcıya verdiğini açıkladı.

İsmail EREL Avrupa
Almanya’dan Türkiye’ye uzanan akılalmaz cinayet! 41 yıldır firari olan katil işte böyle yakalandı!

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında işlenen cinayetin faili Nazmi Gezginci (66), tam 41 yıl süren firar hayatının ardından Türkiye'de ele geçirildi. Cinayet zanlısının yakalanmasını sağlayan gelişmenin ise kritik bir ihbar olduğu ortaya çıktı. Alman makamları, Gezginci'nin yakalanmasına yardımcı olan bu önemli bilgi için ihbarcıya 10.000 Euro para ödülü verildiğini duyurdu. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), bu ödülün 2021 yılından bu yana Bavyera'da verilen ilk para ödülü olduğunu ve davanın çözümünde kritik bir rol oynadığını belirtti. LKA sözcüsü, "Bu kadar yüksek bir ödülü son yıllarda hiç ödememiştik, gerçekten istisnai bir durum" sözleriyle ihbarın önemini vurguladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TÜRKİYE'YE KAÇTI

Olay, 30 Temmuz 1984'te, Gezginci'nin o dönem 19 yaşındaki eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürmesiyle başladı. Cinayetin ardından hızla Türkiye'ye kaçan Nazmi Gezginci, 40 yılı aşkın süre boyunca adaletten kaçmayı başardı. Ancak, Alman polisinin yıllardır sürdürdüğü takip ve son gelen ihbar sayesinde Gezginci'nin yeri Türkiye'de tespit edildi. Türk polisi tarafından yakalanan Gezginci, askerliğini yapmaması nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldığı için Alman makamlarına teslim edildi.

SAHTE KİMLİKLE CİNAYET ŞEHRİNE GERİ DÖNMÜŞ

Almanya'ya iade edilen Nazmi Gezginci, polisteki ilk ifadesinde eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturma derinleşince, Gezginci'nin şaşırtıcı bir şekilde 1998 yılında Cemil Gani ismine düzenlenmiş sahte bir kimlikle Almanya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Daha da dikkat çekici olan, Gezginci'nin cinayeti işlediği yer olan Aschaffenburg'da tam 14 yıl boyunca kimliği fark edilmeden yaşamını sürdürmüş olmasıydı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'dan Türkiye'ye uzanan akılalmaz cinayet! 41 yıldır firari olan katil işte böyle yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz