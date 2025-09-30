Almanya’dan Türkiye’ye uzanan akılalmaz cinayet! 41 yıldır firari olan katil işte böyle yakalandı!

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında işlenen cinayetin faili Nazmi Gezginci (66), tam 41 yıl süren firar hayatının ardından Türkiye'de ele geçirildi. Cinayet zanlısının yakalanmasını sağlayan gelişmenin ise kritik bir ihbar olduğu ortaya çıktı. Alman makamları, Gezginci'nin yakalanmasına yardımcı olan bu önemli bilgi için ihbarcıya 10.000 Euro para ödülü verildiğini duyurdu. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), bu ödülün 2021 yılından bu yana Bavyera'da verilen ilk para ödülü olduğunu ve davanın çözümünde kritik bir rol oynadığını belirtti. LKA sözcüsü, "Bu kadar yüksek bir ödülü son yıllarda hiç ödememiştik, gerçekten istisnai bir durum" sözleriyle ihbarın önemini vurguladı.