Paris-Berlin seferleri iptal oluyor

Paris ile Berlin arasında iki yıl önce başlatılan gece treninin, aralık ayında seferden kaldırılacağı belirtiliyor. Fransız hükümeti ve SNCF'den alınan bilgilere göre, hattın seferden kaldırılmasının nedeni Fransız mali desteğinin kaldırılması. Benzer şekilde Paris-Viyana gece treninin de iptal edilmesi planlanıyor. SNCF yetkilileri "Devlet, hissedar olarak bizden kâr etmemizi istiyor ve bunu yalnızca büyük çabalarla sağlıyoruz. Sadece sembolik bir nedenle zarar eden hatları işletmemizi talep edemez" açıklamasını yaptı. Berlin–Paris hattını işleten Avusturya Demiryolları (ÖBB) Nightjet'in bilet fiyatları 6 kişilik yataklı vagonlarda 50 Euro'dan başlıyor. Uzmanlar, Berlin-Paris uçak biletlerinin 40 Euro'dan başladığına dikkat çekerek, gece treninin cazibesini yitirdiğini savunuyor.