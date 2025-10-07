Noel Pazarı saldırısı terör değil !

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında geçen yıl meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırının terör saldırısı olmadığı kesinleşti. Federal Başsavcı Jens Rommel, olayın "kişisel hayal kırıklığı kaynaklı bir saldırı" olduğunu belirtti. Böylece dava, terör kapsamına alınmayarak Magdeburg Eyalet Mahkemesi'nde görülecek.

6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Suudi Arabistanlı doktor Taleb Al-Abdulmohsen (50) hakkında açılan davanın bu ay içinde başlaması bekleniyor. Ancak tarih henüz kesinleşmedi. Savcılık, sanık hakkında altı kez kasten adam öldürme ve 338 kez öldürmeye teşebbüs suçlamasında bulundu. 20 Aralık 2024'te kiralık bir araçla Magdeburg'daki kalabalık Noel pazarına dalan Al-Abdulmohsen, 9 yaşında bir çocuk ve 45 ile 75 yaşları arasındaki beş kadının ölümüne neden olmuştu.

YENİ BİNA İNŞA EDİLDİ

Soruşturmaya göre 309 kişi yaralandı, 29 kişi ise fiziksel olarak zarar görmedi. Ancak savcılık, olayın kasten yapılmış olması nedeniyle bu kişiler için de "öldürmeye teşebbüs" suçlamasında bulunuyor. Naumburg Başsavcılığı'na göre saldırının nedeni, sanığın "hayatından duyduğu memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı". Olayda herhangi bir siyasi veya dini motivasyon tespit edilmedi. Sanığın yargılanacağı dava için, çok sayıda mağdur ve katılımcının bulunacağı gerekçesiyle Magdeburg'da 700 kişilik özel bir duruşma salonu inşa edildi.