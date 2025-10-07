Patlayan bombanın altından kıskançlık krizi çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Şubat'ta bir Türk'e ait ayakkabı mağazasının önünde meydana gelen bombalı saldırının kıskançlık krizi nedeniyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. İddiaya göre 37 yaşındaki Mustafa C., mağazada çalışan eşinin, patronu ile arasında bir ilişki olduğundan şüphe etti. Neukölln ilçesinde Karl Marx Str. Üzerinde bulunan mağazanın önüne gelen Mustafa C., mağazanın önüne bomba bırakıp kaçtı. Saldırıda bina büyük zarar gördü. Mustafa C. boşanma aşamasında olduğu eşinin patronunu (42) daha önce de tehdit ettikten sonra mağaza sahibinin iki aracına farklı günlerde zarar verdi. Araçları kundaklayan Mustafa C. bununla yetinmedi ve sonunda binanın önüne bomba bıraktı. Saldırganın suçunu itiraf etmesi halinde 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.