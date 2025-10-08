Fatma Deniz rektörlüğe adaylığını açıkladı

Almanya'nın en iyi teknik üniversiteleri arasında gösterilen Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Deniz de aday oldu. 26 Kasım 2025'te yapılacak rektörlük seçiminde mevcut rektör Geraldine Rauch'un karşısına çıkacak üç adaydan biri olan Prof. Fatma Deniz, "Mükemmelliği yaşayan, yeniliğe cesaret eden ve insani değerleri ön planda tutan bir üniversite istiyorum" dedi.

Halen üniversitede Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Fatma Deniz, adaylık programını "Back to the fuTUre – 2030+" başlığıyla sundu. Mükemmeliyet, yenilikçilik ve insani değerlere dayalı bir üniversite vizyonu sunan Fatma Deniz, "Benim için liderlik, güç değil. Üretkenlik demektir. Fikirlerin büyüyebileceği alanlar yaratmak istiyorum" diye konuştu. Deniz, TU Berlin'i araştırma, eğitim ve teknoloji transferinde uluslararası alanda rekabetçi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir konuma taşımayı amaçlıyor.

Prof. Deniz, uzun yıllar University of California, Berkeley'de görev yaptı. Beyin ve dil işleme üzerine yürüttüğü araştırmalar, yapay zekâ çalışmaları ve "The Practice of Reproducible Research" kitabındaki editörlüğüyle tanınıyor. Avrupa Araştırma Konseyi'nden (ERC) aldığı Starting Grant dahil birçok uluslararası fonun da sahibi.