Sabah kahvesi ömrü uzatabilir

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, sabah saatlerinde içilen kahvenin ömrü uzatabileceğini ortaya koydu. European Heart Journal dergisinde yayımlanan bir kalp çalışmasında ortaya kondu. ABD'de 40 bin 725 yetişkin üzerinde yapılan büyük bir analiz, kahveyi düzenli olarak sabah içenlerin, tamamen kahve içmeyen veya gün boyunca kahve tüketenlere kıyasla erken ölme riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğunu gösterdi. Katılımcılar yaklaşık 10 yıl boyunca izlendi ve üç gruba ayrıldı. Yüzde 36'lık bölüm sadece sabahları kahve içerken, yüzde 16'sı gün boyunca kahve içti. Deneklerin yüzde 48'i ise hiç kahve içmedi. Sonuçlara göre sabah kahve içenlerin erken ölüm riski yüzde 16 daha düşük, kalp-damar kaynaklı ölüm riski ise yüzde 31 daha az oldu. Gün boyu kahve tüketenlerde ise herhangi bir fayda görülmedi.

İÇECEKSEN SABAH İÇ

Uzmanlar, bunun nedeninin akşam kahvenin biyolojik saatleri bozması, örneğin uyku düzenini etkilemesi veya melatonin dengesini değiştirmesi, olabileceğini belirtiyor. Sabah içilen kahvede ise anti-inflamatuvar etkiler daha etkili olabiliyor. Londra Kardiyoloji Uzmanı Thomas F. Lüscher, dergide yayımlanan editoryal yazısında uyarıyor, "Kahveni iç, ama sabah iç" dedi. Sabah kahve içenlerin genel olarak daha sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olabileceği, örneğin daha fazla spor yaptığı veya işlenmiş gıda tüketmediği belirtiliyor. Kahveyi sade içmek en büyük faydayı sağlarken, şeker, süt veya krema eklemek, örneğin cappuccino veya latte olarak tüketmek, faydaları ciddi şekilde azaltabiliyor. Ekstra kalori ve doymuş yağlar, kahvenin sağlık avantajını tamamen yok edebilir.