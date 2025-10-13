Almanya vize sorununu düzeltmeye çalışıyor

Almanya'nın dış temsilciliklerinde vize kuyruklarının devam etmesi, dijital sistemin henüz yetersiz olduğunu gösteriyor. Ancak Almanya, dijital başvuru sisteminin sunduğu yönlendirici araçlar sayesinde başvuru sahiplerinin ikamet hukuku gerekliliklerini daha iyi anladığını ve eksik evrak taleplerinin azaldığını belirtiyor. Bazı dış temsilciliklerde bekleme listelerinde yüzde 20 ila yüzde 30 oranında bir düşüş kaydedildi.

SÜREÇ HIZLANDI

Yeni sistemle birlikte, başvuru evraklarının dijital olarak yabancılar dairelerine aktarılması sayesinde 4 ila 6 haftalık posta süresinin ortadan kalktığı kaydedildi. Bu sayede eksiksiz online başvurular daha hızlı sonuçlandırılabiliyor. Ancak sahadaki tablo, resmî açıklamaların aksine daha karışık. Birçok ülkede randevu sıkıntıları devam ediyor. İnsanlar, haftalar hatta aylar süren bekleme sürelerinden şikayetçi.

DAHA FAZLA PERSONEL LAZIM

Göç ve çalışma vizelerine yönelik yoğun talep nedeniyle, dijital sistemin getirdiği kolaylıkların henüz kuyrukları tamamen azaltamadığı belirtildi. Uzmanlar, dijitalleşmenin tek başına yeterli olmadığını, daha fazla personel ve kapasite artışının gerektiğini vurguluyor. Özellikle Almanya'da iş sözleşmesi bulunan nitelikli çalışanlar, randevu gecikmeleri nedeniyle fırsat kaybı yaşadıklarını dile getiriyor.