Irkçı profesör davayı kaybetti

BND'ye bağlı yüksekokulda görev yapan Wagener 2021 yılında yayımladığı "Kulturkampf um das Volk. Der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen" (Halk Üzerine Kültür Savaşı: Anayasa Koruma Teşkilatı ve Alman Ulusal Kimliği) adlı kitabında, Almanya'daki Türk kökenli vatandaşları "kalplerinde her şeyden önce Türk olan" kişiler olarak nitelendirmişti. Bu ifadeler üzerine BND, 2022 yılında profesör hakkında disiplin soruşturması başlattı ve 2024'te maaşının iki yıl boyunca yüzde 10 oranında kesilmesine karar verdi. Profesör karara itiraz etti ancak Federal İdare Mahkemesi cezayı hukuka uygun buldu.

İFADELER AYRIMCI

Mahkeme, profesörün Anayasa'ya sadakat yükümlülüğünü doğrudan ihlal etmediğini belirtse de, "saygılı ve güvene uygun davranma yükümlülüğünü" ihlal ettiğini tespit etti. Mahkeme özellikle öğrencilerinin ve kurumunun güvenini zedeleyen bu açıklamaların, kamu görevinde kabul edilemez olduğuna hükmetti. Mahkeme ayrıca, bilim özgürlüğünün kamu görevlilerini görev sorumluluğundan muaf tutmayacağını vurguladı. Özellikle devlet kurumlarında eğitim veren öğretim üyelerinin, toplumsal güveni sarsacak veya ayrımcı ifadelerden kaçınması gerektiğine dikkat çekildi.

OKULA GİRİŞİ YASAK

Aşırı sağcı olarak bilinen profesör, 2012'den bu yana Federal Kamu Yönetimi Yüksek Okulu'nda Haberleşme ve İstihbarat Bölümü'nde profesör olarak görev yapıyordu. BND personelini yetiştiren Wagener, mesleki faaliyetleri gereği istihbarat servisleriyle iç içe bir çalışma yürütüyordu. Profesörün ırkçı söylemleri üzerine BND, "güvenlik riski" olduğu gerekçesiyle profesörü görevden aldı. BND, Wagener'e 25 Ekim 2021'de okula giriş yasağı verdi.