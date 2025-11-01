Almanya’da enerji krizi büyüyor: Halk faturalarını ödeyemiyor

FATURA KABUSU BÜYÜYOR, BORÇLAR KATLANIYOR

Uzmanlara göre sorunun sadece enerji fiyatlarıyla sınırlı olmadığı ifade edilirken su, atık toplama ve bakım ücretleri gibi yan giderlerin de bütçeleri zorladığı belirtildi. Bu kalemlerdeki artış 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı.

Tüketici kredileri ise 2025'in ilk yarısında yine bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında arttı.

Uzmanlar, artık birçok kişinin günlük yaşam giderlerini karşılamak için kredi çektiğini belirtirken, kredi miktarlarının genellikle 200 ile 1000 Euro arasında değiştiği, ancak "küçük borçların kısa sürede büyük bir borç sarmalına dönüştüğü" uyarısı yaptı.

EN ÇOK KİRACILAR MAĞDUR

Enerji fiyatları 2025'te az da olsa düşse de, tablo değişmedi. Fiyatların hâlâ tarihî olarak yüksek seviyelerde seyrettiği belirtilirken, bu durumun özellikle kiracıları vurduğu ifade edildi.

Ev sahibi hanelerde ödeme gecikme oranı yüzde 3,4 iken, kiracılarda bu oran yüzde 6,4'e kadar çıkıyor.

Düşük gelir, yüksek kira ve ek gider yükü ile kendi enerji üretimi imkanının olmaması, kiracıları krizin en sert vurduğu kesim haline getiriyor.