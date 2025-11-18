Almanya inovasyonda 12’nci sıraya geriledi

Alman Sanayiciler Birliği (BDI), danışmanlık firması Roland Berger ve Fraunhofer ISI ile ZEW araştırma enstitüleri iş birliğiyle hazırlanan 2024 yılı "Orta Ölçekli İşletmelerin İnovasyon ve Teknoloji Destek Programları" raporuna göre, Almanya 35 ülke arasında yalnızca 12. sırada yer aldı.

Bu gelişmeler ışığında, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMWK), inovasyon politikalarını özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ile girişimcileri destekleyen konu ve teknoloji odaklı programlara yönlendirmeyi planlıyor.

Bu destekler, firmaların "fikirden pazar başarısına" giden süreçlerinde rehberlik ve finansal katkı sağlıyor. Federal Hükümet, koalisyon sözleşmesinde, rekabetçi ve büyüyen bir ekonomi oluşturmayı ve inovasyonu teşvik etmeyi hedeflerden biri olarak belirlemişti.