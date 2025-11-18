Almanya’da 41 yıllık sır çözüldü: Atkıdaki DNA cinayeti aydınlattı

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 30 Temmuz 1984 tarihinde 19 yaşındaki Maria Köhler'in öldürülmesiyle ilgili dosyada 41 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (BLKA) uzmanları, cinayet sırasında Köhler'i boğmak için kullanılan atkı üzerinde yeni teknolojiyle yapılan DNA analizinde, zanlı Nazmi Gezginci'ye ait izler tespit etti.

41 YIL SONRA DNA EŞLEŞMESİ

66 yaşındaki Nazmi Gezginci, Eylül ayında Türkiye'de gözaltına alınmış ve Almanya'nın talebi üzerine iade edilmişti. Gezginci, Almanya'ya getirildikten sonra 1984'te işlenen cinayeti itiraf etti. Cinayetin ardından polis tarafından şüpheli görülmesine karşın gözaltına alınmayan Gezginci, kısa süre içinde Türkiye'ye kaçmıştı.