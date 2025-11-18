Almanya’da 41 yıllık sır çözüldü: Atkıdaki DNA cinayeti aydınlattı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Almanya’nın Aschaffenburg kentinde 41 yıl önce öldürülen Maria Köhler cinayetinde kritik gelişme yaşandı. Türkiye’de yakalanıp Almanya’ya iade edilen Nazmi Gezginci’nin DNA’sı, kurbanın boğulmasında kullanılan atkıda tespit edildi.

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 30 Temmuz 1984 tarihinde 19 yaşındaki Maria Köhler'in öldürülmesiyle ilgili dosyada 41 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (BLKA) uzmanları, cinayet sırasında Köhler'i boğmak için kullanılan atkı üzerinde yeni teknolojiyle yapılan DNA analizinde, zanlı Nazmi Gezginci'ye ait izler tespit etti.

41 YIL SONRA DNA EŞLEŞMESİ

66 yaşındaki Nazmi Gezginci, Eylül ayında Türkiye'de gözaltına alınmış ve Almanya'nın talebi üzerine iade edilmişti. Gezginci, Almanya'ya getirildikten sonra 1984'te işlenen cinayeti itiraf etti. Cinayetin ardından polis tarafından şüpheli görülmesine karşın gözaltına alınmayan Gezginci, kısa süre içinde Türkiye'ye kaçmıştı.

SAHTE KİMLİKLE YILLARCA AYNI ŞEHİRDE YAŞADI

Alman makamlarının açıklamasına göre Gezginci, Türkiye'den çıktıktan sonra sahte kimlikle Almanya'ya geri döndü ve yaklaşık 16 yıl boyunca cinayeti işlediği şehir olan Aschaffenburg'da yaşamayı sürdürdü.

İHBARLA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Olay, yıllar sonra gelen bir ihbar üzerine yeniden açıldı. Bunun üzerine Alman polisi, Gezginci'nin Türkiye'den iadesini talep etti. Askerlik yapmamak için Türk vatandaşlığından çıkan Gezginci, bu nedenle sorunsuz şekilde Almanya'ya teslim edildi.

Alman polisi, firari katilin yakalanmasına yardımcı olan kişiye 10 bin Euro ödül verildiğini açıkladı.

Maria Köhler'in ailesi, "41 yıl sonra da olsa adaletin yerini bulmasından memnunuz" ifadelerini kullandı.
