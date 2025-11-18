Almanya’da konut sayısı 43,1 milyona ulaştı

İNŞAATLARDA DÜŞÜŞ VAR

2023 yılında 294 bin 399 konut inşa edilerek bir önceki yıl ile yaklaşık aynı seviyede tamamlandı. Ancak 2024'te inşa edilen konut sayısı toplamda 251 bin 900'e düşerek önemli bir azalma gösterdi.

Tek ve iki ailelik evlerdeki düşüş yüzde 23 ile 72 bin konut seviyesine gerilerken, apartmanlarda gerileme yüzde 12 olarak gerçekleşti. İnşa edilen çok katlı binaların sayısı 144 bin olarak açıklandı.

KİRALARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Rapor aynı zamanda kiraların ülke genelinde artmaya devam ettiğini de ortaya koydu. Buna göre metrekare başına kira 7,62 Euro'ya yükseldi. Ortalama olarak Almanya'da hane gelirinin yüzde 27,8'i kiraya harcanıyor.

Bu oran daha önce yüzde 27,2 olarak belirlenmişti.

Münih, Hamburg ve Frankfurt gibi şehirlerde ise bazı aileler hane gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ını kiraya ayırmak zorunda.

Hanelerin yüzde 11'i konut masrafları için devletten yardım almak zorunda kalıyor.