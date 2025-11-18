Baden-Württemberg’de seçim öncesi veri krizi: Yeşiller partisi içinde ‘Palantir’ çatlağı

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Özdemir, seçimlere Yeşiller'in başbakan adayı olarak katılacak. Ancak partideki çatlak, Özdemir'in oy kaybetmesine neden olabilir. Söz konusu yazılım, polislerin hassas kişisel verileri büyük ölçekli bir şekilde birleştirip analiz etmesine olanak tanıyor.

Yeşiller Partili Sebastian Müller, yazılımın "sürekli bir tarama ve izleme" anlamına geldiğini vurgularken, aynı zamanda bir imza kampanyası başlattı. Parti tabanı, hükümeti süreci şeffaf yürütmemekle ve "hile yaparak" yazılımı hayata geçirmekle suçluyor.

ÜÇ EYALETTE DEVREDE

Polis teşkilatı ise, yazılımın ağdan izole bilgisayarlarda çalışacağını ve Palantir çalışanlarının doğrudan hassas verilere erişmeyeceğini belirtti.

Ayrıca yazılımın ceza soruşturmalarında değil, önleyici amaçlarla kullanılacağı ifade edildi. Ancak taban üyeleri, veri gizliliği ve sürecin şeffaf olmaması nedeniyle hâlâ endişeli.

Benzer sistemler Hessen, Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya polis teşkilatlarında da kullanılıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Palantir'in geliştirdiği yapay zekâ destekli takip yazılımının kullanımına karşı Federal Anayasa Mahkemesi nezdinde bir şikayet var.

Baden Württemberg Eyaleti de ABD merkezli Palantir şirketinin geliştirdiği yazılımı kullanmak istiyor. Ancak Yeşiller Partisi'nin tabanı, bu yazılıma karşı çıkıyor.