Frankfurt cinayetinde 8 zanlı mahkemede hesap verecek

Almanya'nın Frankfurt Merkez Tren Garı'nda 20 Ağustos'ta vurularak öldürülen Abdul Kadir E. (27) cinayetiyle ilgili olarak Frankfurt Savcılığı toplam 8 sanık hakkında dava açılacağını bildirdi.

Frankfurt Başsavcısı Dominik Mies, sadece tetiği çeken katilin Kemal Ö.'nün (55) değil, aynı zamanda ona yardımcı olan 7 kişinin daha yargılanacağını bildirdi. Hakim önüne çıkarılacak zanlılardan 5'i Türk, 3'ü ise Alman vatandaşı.

7 KİŞİYE CİNAYET DAVASI

Kemal Ö. ile yakınında bulunup ona yardımcı olan 39 yaşındaki Alman vatandaşının yanı sıra lojistik destek sağlayanlar da cinayetten yargılanacak.

Abdul Kadir E.'yi sürekli sosyal medya üzerinden takip eden (29), Mainz garına gidip kurbanı bekleyen ve gördükleri anda öldürmeyi planlayan 22, 26 ve 28 yaşındaki üç Türk vatandaşı ile koordinasyonu sağlayan Alman zanlı (34) da katil gibi ömür boyu hapis cezasına mahkum edilebilir.

29 yaşındaki bir Alman zanlı ise "suç işlemek üzere plan yapmak" suçlamasından yargılanacak.

FRANKFURT TREN GARI'NDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kemal Ö., 20 Ağustos 2024'te Abdul Kadir E.'yi Frankfurt Merkez Tren Garı'nda silahla vurup öldürmüştü.