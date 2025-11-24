Berlin’de Türk Alman otomobil zirvesi

Küresel sanayi politikalarında köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemde Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği yeni bir ivme kazanıyor. Bu çerçevede Berlin'de düzenlenen ilk Almanya–Türkiye Otomotiv Zirvesi, iki ülkenin siyaset, iş dünyası ve akademi temsilcilerini bir araya getirerek Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğini masaya yatırdı. Otomotiv zirvesinde Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Volkswagen'in eski CEO'su ve İnfineon Technologies AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Herbert Diess, Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OIB) Başkanı Baran Çelik hazır bulundu.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ DEĞİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomotiv dönüşümünde liderlik potansiyeline dikkat çekti. Kacır, "Türkiye, güçlü Ar-Ge ekosistemi ve derinleşmiş sanayi altyapısıyla mobilite ekosistemine geçişte lider olmaya hazır" dedi. Baran Çelik ise, Türkiye'nin rolünün değiştiğini vurgulayarak "Türkiye artık sadece üretim üssü değil. Avrupa'nın teknolojik değer zincirinin bir parçası. Almanya ile birlikte daha sürdürülebilir ve dijital bir otomotiv endüstrisini şekillendirebiliriz" diye konuştu.

STRATEJİK ÖNEM

Volkswagen'in eski CEO'su Dr. Herbert Diess, Türkiye'nin rekabet gücünün Avrupa için büyük katkı olduğunu söyledi. Diess, "Türkiye'nin dinamik üretim yapısı ve rekabetçi maliyetleri Avrupa'nın rekabetçiliğini doğrudan güçlendiriyor" dedi. Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder de Türkiye'nin önemine dikkat çekti ve, "Türkiye bizim tüm yapımız içinde stratejik açıdan en önemli parçalardan biri olmaya devam ediyor" diye konuştu.