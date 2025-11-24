Mülteci yurduna saldırı engellendi

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde bulunan Ellwangen kasabasında bir mülteci yurduna saldırı önlendi. Polis, 26 yaşındaki bir Alman avcıyı mülteci kabul merkezine saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Avcının, mümkün mertebe çok insan öldürmek istediğini söylediği öğrenildi. Aalen Emniyet Müdürlüğü soruşturmanın sürdüğünü ve tanıkların ifadesinin alındığını duyurdu. Şüphelinin evinde 5 silah, çok sayıda bıçak ve büyük miktarda mühimmat ele geçirildi. Zanlının tüm silahları yasal olarak sahip olduğu bir avcılık belgesi kapsamında bulundurduğu öğrenildi. Baden Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl (CDU), soruşturmanın aşırı sağ bağlantı ihtimali üzerinde durduğunu açıkladı.