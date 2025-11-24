Türk başkana ırkçı hakaret

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Moers kentinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Atilla Çikoğlu, belediye meclisinde ırkçı hakarete maruz kaldı. Moers Belediye Meclisi oturumunda yaşanan skandal kapsamında Çikoğlu, kendisine "Pis Türk" denildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Çikoğlu, hakareti kendisinin duymadığını, ancak biri tarafından bilgilendirildiğini belirtti. Durumu Moers Belediye Başkanı Julia Zupancic'e de ileten Çikoğlu, Wesel Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyette bulundu.

PARTİ: ÖZÜR DİLEYEBİLİRİZ

Dosya, hakaret suçlaması kapsamında Duisburg Emniyet Müdürlüğü'ne devredilirken, Moers Belediyesi de skandal sözlerle ilgili kendi suç duyurusunu yaptı. Belediye sözcüsü, Başkan Zupancic'in mecliste "sıfır tolerans" mesajı verdiğini açıkladı. Ayrıca hakareti sarfeden ilgili meclis üyesi hakkında en az 250 euro para cezası kesilmesi planlanıyor. Sözlerin sahibinin mensubu olduğu siyasi parti, Çikoğlu'na "iddia doğrulanırsa" özür dileyebileceklerini iletti. Aynı parti, olayın teyit edilmesi durumunda ek yaptırımların da gündeme gelebileceğini duyurdu.