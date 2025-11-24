Wulff’tan Merz’e sert tepki

Almanya'da Ekim ayında yaptığı "şehir görünümü" açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Başbakan Friedrich Merz'e yönelik eleştiriler büyüyor. Bu kez sert sözler, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan geldi. Bir dönem "Müslümanlar Almanya'ya aittir" sözü nedeniyle ana akım medya ve ırkçı çevrelerin hedefi haline gelen Wulff, Merz'in sözlerinin hem yanlış hem de tehlikeli olduğunu söyledi.

BAŞBAKAN HATASINI KABUL ETSİN

Wulff, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Şehir görünümü ifadesi kesinlikle başarısız. Başbakan'ın da bu örneğin ne kadar kötü olduğunu kabul etmesi gerekir" dedi. Herkesin "şehir görünümü" deyince farklı bir şey anladığını belirten Wulff, Merz'in verdiği örneklerin toplumda ayrışmayı derinleştirdiğini vurguladı. Siyasi söylemlerin giderek sertleştiğini belirten eski Cumhurbaşkanı Wulff, "Göçü, tüm sorunların annesi gibi göstermek yanlış ve tehlikeli. İnsanlar sanki suç, kriz ve sosyal yükün tek kaynağıymış gibi damgalanmamalı. Böyle söylemler yangına körükle gider. Bu, düpedüz saçmalık" diye konuştu.

HEDEF GÖSTERMEYİN

Göçmenleri kriminal vakalar veya sosyal sistem yükü gibi göstermekten vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Wulff, "Onları kazanmalıyız. İtfaiyeye, partilere, ekonomiye, genel olarak topluma" dedi. Başbakan Merz, Ekim ayında yaptığı açıklamada, "Şehir görünümünde hâlâ bir problem olduğunu" söylemiş ve çözüm olarak geniş kapsamlı sınır dışıların artırılacağını savunmuştu. Merz ardından sorunlu gördüğü grubun "çalışmayan, kurallara uymayan ve kalıcı oturum hakkı olmayan göçmenler" olduğunu söyleyerek, açıklamasını genişletmişti.

PROTESTO ETTİLER

Bu sözler özellikle göçmen kökenli topluluklarda derin bir kırgınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz hafta Berlin'de düzenlenen Talisman Ödülleri törenine Merz'in katılması, genç bursiyerlerin protestosuna sahne oldu. Bazı gençler, Merz sahneye çıkar çıkmaz salonu terk etti. "Biz şehir görünümüyüz" yazılı çıkartmalar taşıyan grup, girişte toplu fotoğraf çektirdikten sonra Merz'in konuşmasını dışarıdan dinledi ve ancak konuşma bittikten sonra salona döndü.