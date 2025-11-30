Devlet gelirinin üçte biri emeklilere ödeniyor

Emeklilik sistemine 2026 yılında da yaklaşık 128 milyar euro aktarılacağına dikkat çeken Ifo Enstitüsü, "Yapısal reformlar olmadan federal hükümet emeklilik için sürekli daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalacak. Bu durum, geleceğe yönelik diğer harcamalar için bütçede daralma yaratıyor" uyarısında bulundu. Almanya'da emekli aylıkları diğer AB ülkelerine nazaran düşük. 40 yıl ve daha fazla çalışan Almanlar'ın bu çalışma karşılığında aldıkları aylıklar ortalama olarak 1200 Euro. Devlet, çalıştıkları süre içinde çalışanlara maaşına göre bir emeklilik puanı veriyor. Bu emeklilik puanının karşılığı ise her yıl değişiyor. Bu yıl için bir puana 40,79 euro ödeniyor. Çalışma yaşamı boyunca 30 puan toplayan birinin alacağı aylık da brüt 1200 Euro tutuyor. Emeklilerden de sosyal sigorta primi kesildiğinden, net aylık 1050 euro seviyesinde oluyor.