Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Eski First Lady Wulff korumayla aşk yaşıyor
Giriş Tarihi: 30.11.2025 10:46

Eski First Lady Wulff korumayla aşk yaşıyor

Almanya’nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff’un boşandığı eşi Bettina Wulff, Sylt Adası’na yerleşti. Wulff’un ünlülerin korumalığını üstlenen Mark Lambrecht ile birlikte yaşadığı ve adada kendisine yeni bir iş bulduğu ortaya çıktı.

İsmail EREL
Eski First Lady Wulff korumayla aşk yaşıyor

"Sotheby's Sylt" isimli bir ajansta halkla ilişkiler bölümünde uzman olarak çalışmaya başlayan eski First Lady'ye işi, yeni sevgilisi Lambrecht'in bulduğu belirtiliyor. Ağustos ayında Christian Wulff ile resmen boşanan Wulff, şimdi hem özel hayatında hem de kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bettina Wulff, eski Cumhurbaşkanı ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşamış ve üç kez evlenip boşanmıştı. 2008'de evlenen çift, 2013 ve 2015 yıllarında ayrılsa da 2023'te yeniden evlenmişti. Ancak çift geçtiğimiz ağustos ayında boşandı ve ilişkiye son verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski First Lady Wulff korumayla aşk yaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz