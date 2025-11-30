Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 10:47

Kolay ehliyet kazaların artmasına neden oldu

Almanya Trafik Güvenliği Derneği (DVW), B196 diye isimlendirilen özel motor ehliyeti uygulaması ile kullanılan hafif motosikletlerdeki kazaların sayısında ciddi bir artış olduğunu açıkladı.

İsmail EREL
Hazırlanan rapora göre, 2020'den itibaren kazalar yüzde 59 oranında arttı. DVW Başkanı Kirsten Lühmann, "Hazırlanan rapor, B196 ehliyeti için hedeflenen yaş grubunda kazaların arttığını açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, projenin trafik güvenliği açısından başarısız olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi. B196 adı altında konulan düzenlemeye göre 25 yaş üzerinde olan ve en az 5 yıldır ehliyeti sahibi olanlar, birkaç saatlik eğitimle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma hakkına sahip oluyor. Bunun için ayrı bir ehliyet sınavına girmeye gerek kalmıyor. Şimdiye kadar 300 bin kişi bu ehliyete sahip olurken, yetkililer uygulamanın tamamen kaldırılması yerine daha güveli hale getirilmesini öneriyor. Buna göre B196 kapsamında ek bir sınav yapılması gündemde.

