Kolay ehliyet kazaların artmasına neden oldu

Hazırlanan rapora göre, 2020'den itibaren kazalar yüzde 59 oranında arttı. DVW Başkanı Kirsten Lühmann, "Hazırlanan rapor, B196 ehliyeti için hedeflenen yaş grubunda kazaların arttığını açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, projenin trafik güvenliği açısından başarısız olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi. B196 adı altında konulan düzenlemeye göre 25 yaş üzerinde olan ve en az 5 yıldır ehliyeti sahibi olanlar, birkaç saatlik eğitimle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma hakkına sahip oluyor. Bunun için ayrı bir ehliyet sınavına girmeye gerek kalmıyor. Şimdiye kadar 300 bin kişi bu ehliyete sahip olurken, yetkililer uygulamanın tamamen kaldırılması yerine daha güveli hale getirilmesini öneriyor. Buna göre B196 kapsamında ek bir sınav yapılması gündemde.