İsrail’den soykırımı aklamaya çalışan rapor

Orbach'a göre Birleşmiş Milletler raporları, uluslararası medya ve bilim insanları "yanlış bir fikir birliği" yaratmış, bilgiler çarpıtılmış ve böylece bir "yankı odası" oluşmuş. Hatta Orbach, BM Genel Sekreteri ve uluslararası mahkemelerin dahi bu yanlış verilerle hareket ettiğini iddia etti. Dünya medyasında ölü bebeklerle ilgili haberleri "abartılı" bulduğunu aktaran Orbach, sivillerin katledilmesini de "gözle görülür bir soykırım niyeti yok" diyerek izah etmeye çalıştı.