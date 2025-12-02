İsrail’den soykırımı aklamaya çalışan rapor

Orbach'a göre Birleşmiş Milletler raporları, uluslararası medya ve bilim insanları "yanlış bir fikir birliği" yaratmış, bilgiler çarpıtılmış ve böylece bir "yankı odası" oluşmuş. Hatta Orbach, BM Genel Sekreteri ve uluslararası mahkemelerin dahi bu yanlış verilerle hareket ettiğini iddia etti. Dünya medyasında ölü bebeklerle ilgili haberleri "abartılı" bulduğunu aktaran Orbach, sivillerin katledilmesini de "gözle görülür bir soykırım niyeti yok" diyerek izah etmeye çalıştı.
Sözde objektif tarihçi Danny Orbach, İsrail'i soykırım işlemekle suçlayanları "tek taraflı" ilan edip, hazırladığı raporuyla İsrail'i aklamaya çalıştı.
OBJEKTİFLİK SÜSÜ
Orbach, sivillere yönelik saldırıların çoğunun Hamas'ın yerleşim alanlarına yerleştirdiği askeri altyapılara yönelik olduğunu öne sürdü. İsrail'in işlediği suçları inkar eden Orbach, raporuna "objektif" süsü vermeye çalışırken, İsrail'e sonsuz destek veren Almanya'da rapor beklenildiği üzere referans gösterilmeye başlandı. İsrail gibi Almanya da soykırımı haberleştiren her medya kurumunu İsrail karşıtı, savaş suçlarını soykırım olarak nitelendiren herkesi de antisemit olarak suçluyor, herkesi yalancı ilan ediyor.