Tarihçi Orbach’dan skandal ifade: “İsrail’i soykırımla suçlayanlar tek yanlı davranıyor”

Tarihçi Danny Orbach, Federal Meclis'te yaptığı sunumda, hazırladığı raporun, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddialarını çürüttüğünü ileri sürdü. Orbach, İsrail'i soykırımla suçlayanları "tek yanlı" davranmakla itham etti.
Orbach'a göre Birleşmiş Milletler raporları, uluslararası medya ve bilim insanları "yanlış bir fikir birliği" yaratmış, bilgiler çarpıtılmış ve böylece bir "yankı odası" oluşmuş. Hatta Orbach, BM Genel Sekreteri ve uluslararası mahkemelerin dahi bu yanlış verilerle hareket ettiğini iddia etti. Dünya medyasında ölü bebeklerle ilgili haberleri "abartılı" bulduğunu aktaran Orbach, sivillerin katledilmesini de "gözle görülür bir soykırım niyeti yok" iddiasında bulundu.
OBJEKTİFLİK SÜSÜ
Orbach, sivillere yönelik saldırıların çoğunun Hamas'ın yerleşim alanlarına yerleştirdiği askeri altyapılara yönelik olduğunu öne sürdü. Tarihçi Orbach, raporun Almanya'da referans gösterilmeye başlandığı ifade edildi. İsrail gibi Almanya da soykırımı haberleştiren her medya kurumunu İsrail karşıtı, savaş suçlarını soykırım olarak nitelendiren herkesi de antisemit olarak suçluyor.