Almanya’da her dakika bir kadın şiddete uğruyor

İstatistikler, kadınların karşı karşıya kaldığı tehlikenin sürekliliğini çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Buna göre ülkede her 68 saniyede bir kadın şiddete uğruyor. Yıllık toplam sayı ise 462 bin 675 vaka. Genç kızlara yönelik cinsel tehdit, şantaj ve benzeri suçlarda dikkat çekici bir tablo daha var. Bu suçları işleyenlerin yüzde 38'i 18 yaş altı erkeklerden oluşuyor.

308 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın cinayetleri de Almanya'nın en karanlık başlıklarından biri. Sadece 2024 yılında 308 kadın, uğradıkları şiddet sonucunda yaşamını yitirdi. Cinsel suçlar açısından tablo yine ağır. Almanya'da yılda 19 bin 63, yani günde ortalama 52 kadın tecavüz veya cinsel taciz mağduru oluyor. Ayrıca her gün 58 kadın, yılda 21 bin 382 kadın, çeşitli şekillerde tacize uğruyor.