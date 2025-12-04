Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Almanya’da her dakika bir kadın şiddete uğruyor

Almanya’da kadınlara yönelik şiddetin boyutu giderek ağırlaşıyor. Resmî verilere göre ülkede her gün 682 kadın, maruz kaldıkları şiddet nedeniyle yaralanıyor. Bu rakam yılda yaklaşık 250 bin kadının şiddet sonucu yaralandığını ortaya koydu. Rakamlar, Almanya’da kadınlara yönelik şiddetin boyutunun hâlâ büyük bir toplumsal sorun olduğunu ve kapsamlı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

İstatistikler, kadınların karşı karşıya kaldığı tehlikenin sürekliliğini çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Buna göre ülkede her 68 saniyede bir kadın şiddete uğruyor. Yıllık toplam sayı ise 462 bin 675 vaka. Genç kızlara yönelik cinsel tehdit, şantaj ve benzeri suçlarda dikkat çekici bir tablo daha var. Bu suçları işleyenlerin yüzde 38'i 18 yaş altı erkeklerden oluşuyor.

Kadın cinayetleri de Almanya'nın en karanlık başlıklarından biri. Sadece 2024 yılında 308 kadın, uğradıkları şiddet sonucunda yaşamını yitirdi. Cinsel suçlar açısından tablo yine ağır. Almanya'da yılda 19 bin 63, yani günde ortalama 52 kadın tecavüz veya cinsel taciz mağduru oluyor. Ayrıca her gün 58 kadın, yılda 21 bin 382 kadın, çeşitli şekillerde tacize uğruyor.

