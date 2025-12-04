Ayrımcı karara mahkeme onayı

Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde başörtüsü takan bir Müslüman hukukçunun yargıç veya hakim olamayacağına hükmedildi. Başörtüsü nedeniyle başvurusu dikkate alınmayan ve bunun üzerine dava açan hukukçu, idari mahkeme nezdinde açtığı davayı kaybetti. Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen Adalet Bakanlığı'nın başörtülü bir hukukçunun başvurusunu belirli şartlarda reddetme hakkına sahip olduğuna karar verdi. Buna göre, adayın duruşma sırasında veya taraflarla temas anlarında başörtüsünü çıkarmayı kabul etmemesi halinde, başvuru geçersiz sayılabilecek.

BAKANLIK: TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI

Dosyada, Müslüman bir avukatın devlet hizmetine girmek için başvuruda bulunduğu, ancak başörtüsünü dini bir yükümlülük olarak gördüğünü ve hiçbir koşulda çıkarmayacağını beyan ettiği belirtildi. Adalet Bakanlığı ise "dini anlam taşıyan bir kıyafetin" özellikle sözlü duruşmalarda devletin ideolojik-dini tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu savunarak başvuruyu reddetti. Mahkeme de bakanlığın gerekçesini haklı bularak davayı reddetti.

İTİRAZ EDEBİLİR

Kararda, "Objektif bir gözlemcinin, bir hakim veya savcının duruşma sırasında İslami başörtüsü takmasını, devletin dünya görüşü ve din açısından tarafsızlığına bir müdahale olarak algılayabileceği" ifadesi kullanıldı. Mahkeme, bu kararın hukukçunun Hessen'de hakimlik ve savcılık görevine girişini tamamen engelleyeceğini kabul etti, ancak adayın "mevcut düzenlemeleri bilerek ve gönüllü şekilde başvurmuş olmasının" bu durumu hafiflettiğini belirtti. Genç hukukçu karara bir üst mahkemede itiraz hakkına sahip.