Nürnberg’den Bodrum’a direkt uçuşlar

Almanya'nın Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı yönetimi, kış uçuş planının yeni yürürlüğe girmesine rağmen gelecek yaz için önemli bir yeniliği duyurdu. Havalimanı, yaz sezonu için Bodrum'u da uçuş ağına ekledi. Ajet, 2026 yazından itibaren Nürnberg–Bodrum arasında direkt seferler düzenleyecek. Bodrum'a ilk direkt uçuşlar 27 Haziran 2026'da başlayacak. Uçuşlar, Avrupa'nın en büyük turizm şirketlerinden TUI iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Nürnberg–Bodrum hattı, TUI'nin Türkiye operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, uçuşların yanı sıra otel konaklaması ve transfer hizmetlerinin dahil olduğu paket tatiller de sunacak. Nürnberg Havalimanı 2025 yaz sezonunda tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaştığını açıklamıştı. Bu yeni hat sayesinde 2026 yazında da yolcu trafiğinin artacağı öngörülüyor.