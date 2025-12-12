Alman sosyal yardım kuruluşu Gesamtverband: “Almanya’da 18,4 milyon yoksul var”

Araştırmada, konut maliyetleri düşüldükten sonra geriye kalan gelirin esas alındığı böylece önceki resmi verilere kıyasla 5,4 milyon kişinin daha yoksul kategorisine girmiş olduğu ifade edildi.

KİRALAR BEL BÜKÜYOR

Kurumun Genel Müdürü Joachim Rock, "Kendi eviniz giderek bir yoksulluk tuzağı haline geliyor. Konut maliyetleri, yaşam standardını belirleyen en baskın harcama kalemi" dedi. Sosyal yardım kuruluşuna göre, geleneksel hesaplamalar bu gerçeği yeterince yansıtmıyor. Hükümetin yakın zamanda yayımladığı yoksulluk raporunda da düşük gelirli insanların artan kira fiyatlarından etkilenmesi aynı ölçüde dikkate alınmamış. Rock, "Yaşam standardını artık yalnızca gelir belirlemiyor. Hane halkı harcamalarında konut masrafları kadar baskın bir kalem yok" diye konuştu.

GENÇLERDE YÜKSEK RİSK

Araştırma özellikle 25 yaş altı gençlerde yoksulluk riskinin çok yüksek olduğunu ortaya koydu. Buna göre bu yaş grubunda yoksulluk oranı yüzde 31. Öğrenciler veya gençler eğer ayrı bir konutta yaşıyorsa, gelirlerinin ortalama yüzde 41 ila 53'ünü kiraya harcıyor. Emekliler ve üçten fazla çocuklu aileler de konut yoksulluğundan ciddi şekilde etkileniyor. Ülke genelinde yoksulluğun en yaygın olduğu eyaletler ise Bremen, Saksonya Anhalt ve Hamburg olarak sıralandı. Bavyera ve Baden Württemberg en düşük oranlara sahip olsa da, bu iki eyalette toplam 1,5 milyon yoksul yaşıyor.

DAHA FAZLA KONUT GEREKİYOR

Dernek, yoksulluğu azaltmak konut politikası önlemlerinin şart olduğunu vurguladı. Derneğe göre kiracıların haksız tahliyelerden korunması, belediyelere ait konut stoklarının geri alınması ve korunması, sosyal konut üretiminin artırılması, kira artış sınırlarının düşürülmesi ve kira tavanı uygulamaları gibi önlemler alınmalı. Bazı uzmanlar ise sorunun konut azlığı olduğunu savundu. Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Jan Marco Luczak, "Kira artış sorununu ancak daha fazla konut inşa ederek çözebiliriz. Almanya'da inşaat daha kolay, hızlı ve ucuz hâle gelmeli" dedi.