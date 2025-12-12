Avrupa Komisyonu içten yanmalı motorlu araçların yasaklanması kararından geri adım attı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ RAHATLADI

Weber, kararın hem iklim nötrlüğü hedeflerinden sapmadan, hem de teknoloji tarafsızlığını koruyarak alındığını vurguladı. Weber, "Bu, tüm otomotiv sektörü için önemli bir mesaj. On binlerce sanayi işinin güvence altına alınmasını sağlıyor. Ayrıca bu konu artık aşırı sağ partiler tarafından bir siyasi saldırı aracı olarak kullanılamayacak. Otomobil bizim için kültürel bir değer, ideolojik bir mücadele nesnesi değil" diye konuştu. Kararın, özellikle Almanya ve genel olarak AB otomotiv sektöründe rahatlama yarattığı belirtildi.