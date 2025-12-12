Avrupa Komisyonu içten yanmalı motorlu araçların yasaklanması kararından geri adım attı

Avrupa Komisyonu'nda yapılan yoğun müzakereler soncunda içten yanmalı motorlu araçlara yönelik 2035 sonrası için planlanan tam yasak yeniden şekillendirildi. İçten yanmalı motor yasağının yumuşatılması konusunda sağlanan uzlaşmanın Alman otomotiv sektörüne rahat nefes aldırdığı vurgulandı.
HEDEF DÜŞÜRÜLDÜ
Önümüzdeki salı günü AB Komisyonu'nun kararın ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in süreci bizzat yönettiği ve Avrupa Halk Partisi (EVP) Lideri Manfred Weber ile gece yarısına kadar süren görüşmeler yaptığı belirtildi. Anlaşmaya göre otomobil üreticileri için 2035 itibarıyla öngörülen yüzde 100 emisyon azaltım hedefi yüzde 90'a düşürüldü.
BAŞBAKANLAR İSTEMİYORDU
2040 yılı sonrası için de yüzde 100 hedefinin uygulanmayacağı öğrenildi. Böylece içten yanmalı motor teknolojisine yönelik tam yasak resmen rafa kalkmış oldu. Weber, "Almanya'da üretilen mevcut motorlar üretilmeye ve satılmaya devam edecek" dedi. Özellikle Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Melonu ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın içten yanmalı motorlara yasağın kaldırılmasını istediği ifade edildi.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ RAHATLADI
Weber, kararın hem iklim nötrlüğü hedeflerinden sapmadan, hem de teknoloji tarafsızlığını koruyarak alındığını vurguladı. Weber, "Bu, tüm otomotiv sektörü için önemli bir mesaj. On binlerce sanayi işinin güvence altına alınmasını sağlıyor. Ayrıca bu konu artık aşırı sağ partiler tarafından bir siyasi saldırı aracı olarak kullanılamayacak. Otomobil bizim için kültürel bir değer, ideolojik bir mücadele nesnesi değil" diye konuştu. Kararın, özellikle Almanya ve genel olarak AB otomotiv sektöründe rahatlama yarattığı belirtildi.
ALMAN DEVLERİ ZARARDA
Özellikle Alman otomotiv devleri Volkswagen, BMW ve Mercedes, milyarlarca euroluk zararla zor duruma düşmüştü. Elektrikli otomobillerde Çin'in baskın olması ve Alman modellerine göre daha uygun fiyatlara satılması, üreticileri zor durumda bırakmıştı. Çin ve ABD pazarında hızla satış erimesi yaşayan üreticiler, bu kararla birlikte en az 15 yıl daha içten yanmalı motor üretip satabilmenin avantajını kullanacak.