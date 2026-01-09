Almanya Sosyal Birlik Partisi: "Haftalık çalışma süresinin artması ülke ekonomisine fayda sağlayacak"

HAFTALIK ORTALAMA 40 SAAT

Almanya'da halen tam zamanlı çalışanların çalışma süresinin ortalama haftada yaklaşık 40,2 saat olduğu ifade ediliyor. Toplam istihdam içinde ortalama ise 34,3 saatlik haftalık çalışma süresi bulunuyor. Bu da ülkede çalışma süresinin diğer OECD ülkelerine kıyasla daha kısa kaldığını gösteriyor. Ancak buna rağmen Söder'in önerisi tartışmalara neden oldu.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ekonomi uzmanları, üretkenliğin artırılmasının basitçe çalışma saatlerini uzatmakla değil, teknolojik yenilikler ve verimlilik artışıyla mümkün olduğunu savundu.

OECD ORTALAMASININ ALTINDA

Bazı işçi temsilcileri ise Almanya'nın çalışma süresinin zaten OECD ortalamasının altında olduğunu ve ücret-performans dengesinin korunması gerektiğini belirtti. Ortalama bir çalışan Almanya'da yılda yaklaşık 1343 saat çalışırken, OECD ortalaması 1746 saat olarak belirlendi. Bu tartışma, Almanya'da emeklilik sistemi üzerindeki baskının arttığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Ülkede yaşam beklentisinin uzaması, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği gibi sosyal politika konularını gündeme taşıdı. Bazı planlar, emeklilik yaşının önümüzdeki yıllarda daha da artırılmasını içeriyor.