Almanya’da sağlık sistemi krizi: Kliniklerde iflas dalgası kapıda

REFORM PLANLARI YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığının hastane finansmanını iyileştirmeye yönelik reform çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. 2024'te kabul edilen reform kapsamında hastane yapısı ve finansmanı yeniden ele alınmıştı. Buna rağmen uzmanlar bunu yeterli görmüyor ve ek önlem talep ediyor. Son dönemlerde yaşanan hastane iflasları ise dikkat çekti. 700 çalışanı bulunan Geesthacht Hastanesi ikinci kez iflasını açıklamak zorunda kalırken, 133 yıllık tarihi Remagen Maria Stern Hastanesi tamamen kapatıldı. İflas eden köklü hastanede 11 kişi çalışıyordu.

TARİHİ DÖNEM SONA ERDİ

Maria Stern Hastanesi, 1892'de kurulmuş ve nesiller boyunca acil bakım, genel cerrahi, kadın‑doğum, pediatri ve diğer önemli tıbbi hizmetleri sunmuştu. Ancak son yıllarda artan işletme maliyetleri, sağlık politikalarındaki belirsizlik ve yetersiz finansman yapısı, kliniğin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini zora soktu. Bu durum, birçok küçük ve orta ölçekli hastanenin yaşadığı genel krizle paralel ilerliyor.