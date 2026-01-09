TIR’a binen kedi bir haftalık yolculukla Almanya’ya geldi

Alman polisi, A3 numaralı otobanda Türkiye'den gelen bir tırın rutin kontrolünü yaparken araçtan yükün arasından gelen hayvan sesi fark etti. Çalışanlar, tırın yasal olarak gümrük mühürü ile kapatıldığını görünce, aracı zorunlu olarak Schweinfurt Gümrük Müdürlüğü'ne sevk etti.

Gümrük mührü açılıp yük boşaltıldığında, yorgun, aç ve susuz halde küçük bir kedi yavrusu bulundu. Ekipler, minik kediye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Schwebheim Hayvan Barınağı ile iletişime geçti. Kedinin birkaç gündür su ve yiyecek olmadan binlerce kilometrelik zorlu yolculuğu atlattığı tahmin ediliyor.