Almanya’da yılda 187 bin kadın şiddet mağduru

Almanya'da sadece son birkaç hafta içinde beş kadın şiddet kurbanı oldu. Yeni verilere göre, ülke genelinde her gün ortalama 1264 kadın ve kız çocuğu şiddete maruz kalıyor.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından açıklanan 2025 yılı verileri, 187 bin 128 kadının aile içi veya yakın ilişkilerde yaşanan fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet olaylarının mağduru olduğunu ortaya koydu.

En çok etkilenen grup 30–60 yaş arası kadınlar olurken, genç yetişkinler de risk altında bulunuyor.

GERÇEK RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

Uzmanlar, sadece kayıtlı olayların bile yüz binlerce kadını kapsadığını ve bildirilmemiş vakaların sayısının çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Almanya'da kadına yönelik şiddetin artık münferit olaylar değil, ulusal bir kriz haline geldiğine ve mağdurların korunması ve faillerin etkin şekilde yargılanması için daha güçlü önlemler alınması gerektiğine dikkat çekildi.

2024 yılı verilerine göre, Almanya'da 265 bin 942 kişi aile içi şiddet mağduru olarak resmi kayıtlara geçti. Bu, 2023'e göre yüzde 3,8'lik bir artış anlamına geliyor.

Mağdurların yaklaşık yüzde 70'inin kadın ve kız çocukları olduğu açıklandı. Aynı yıl, 308 kadın öldürüldü ve 53 bin 451 kadın cinsel suç mağduru olarak kayda geçti.

SAATTE 18 KADINA ŞİDDET

Dijital ortamda şiddete maruz kalan kadın sayısı ise 18 bin 224 olarak belirlendi. Ancak gerçek sayının bu rakamların çok üzerinde olduğu ve her saatte ortalama 15 kadının aile içi şiddet mağduru olduğuna dikkat çekildi.

Hükümet elektronik kelepçe uygulamalarını genişletme, fail odaklı zorunlu terapi programları başlatma ve kadın sığınma evlerine ek bütçe sağlama gibi adımlar atsa da uzmanlar bunun yeterli olmadığını belirtti.

Kadın örgütleri, acil koruma kararlarının hızlandırılmasını, şiddet faillerinin serbest bırakılmasının önlenmesini ve çocukların etkin şekilde korunmasını talep ediyor.