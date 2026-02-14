Alman vatandaşlığına geçişte büyük dolandırıcılık

BİNLERCE AVRO ALIYORLAR

Sınavda başarısız olacağını bilen adayların sertifikaya yasa dışı yollardan ulaşmak istediğini belirten uzmanlara göre, bunun değişik yolları var. Bazıları, gerçek bir sertifikanın içine başvuru sahibinin adını yazdırıyor. Bu işlem dijital olarak yapılıyor. Bazı durumlarda dolandırıcılar, sertifikanın üzerine yeni bir isim yapıştırıyor ve yetkililere gerçek gibi görünen bir kopya sunuyor.

Dil şartını aşabilmek için bazı adayların yerine Almanca bilen kişilerin sınava sokulduğu belirlendi. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen adayın kimliğiyle sınava giren kişiler başarılı olup belgeyi alıyor. Dolandırıcılar bunun karşılığında 2 bin 500 ile 6 bin euro arasında para talep ediyor.

SON ANDA İPTAL EDİLEBİLİR

Bir başka yol ise, gerçek bir dil kursu faturası ibraz edilmesi. Alman vatandaşlığına başvuran aday sanki bir kursa gidip başarılı olmuş gibi dil kursu faturasını gösteriyor. Vatandaşlık dairelerinin yükünün çok ağır olması nedeniyle de memurlar vakitsizlikten bu belgeleri gereken itina ile inceleyemiyor ve kişiler dil şartını bu sayede aşmış oluyor.

Yetkililer, Alman vatandaşlığına hile yoluyla ulaşmak isteyen kişiler konusunda bir istatistik tutulmadığını belirtirken, dil sertifikalarının geçerliliğini kontrol edebilecek bir sistemin olmadığı da öğrenildi. Makamların elindeki tek kozun, vatandaşlık töreni sırasında bir adayın basit dilde iletişim kuramaması halinde o an karardan geri adım atıp vatandaşlık beratını vermemek olduğu belirtildi. Kişi bu durumda son anda Alman vatandaşlığına geçemiyor.