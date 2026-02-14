Almanya’da tren personeline bodycam kararı!

Almanya'da Serkan Çalar'ın görev yaptığı sırada darp edilerek öldürülmesi sonrası alınan kararla tüm tren istasyonlarında ve tren seferlerinde görev yapan bütün personele kamera verileceği ifade edildi.

Serkan Çalar'ın ölümünden sonra düzenlenen güvenlik zirvesinde alınan bu karar kapsamında çalışanlar daha iyi korunacak. Ses kaydı da yapabilen kameralar sayesinde çalışanlara yönelik sözlü saldırılar da daha iyi tespit edilip takip edilecek.

Demiryolları çalışanları sendikası aynı zamanda gelecekte bölgesel trenlerde bilet kontrolünün çoğu zaman tek kişi yerine sürekli iki tren görevlisi tarafından yapılmasını talep etti.

GEÇEN YIL 3 BİN FİZİKİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Deutsche Bahn'ın verdiği bilgilere göre geçen yıl demiryolu çalışanlarına yönelik yaklaşık 3 bin fiziki saldırı kayda geçti. Güvenlik zirvesine federal ve eyalet hükümetlerinin temsilcileri, sendikalar ve toplu taşıma birlikleri katıldı. Güvenlik zirvesi, Serkan Çalar'ın bilet kontrolü yaptığı sırada Yunan İoannis V. tarafından darp edilerek öldürülmüştü.