Almanya emeklilik yaşını yükseltecek

Alman Hükümeti, emeklilik sistemini kurtarmak amacıyla kapsamlı bir reform hazırlığına başladı. Bu çerçevede 13 kişiden oluşan bir uzmanlar komisyonu görevlendirildi. Komisyonun hedefi, 30 Haziran'a kadar emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin somut öneriler sunmak. 23 Şubat'ta yeniden toplanacak olan komisyon, emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesini de ele alacak.

EMEKLİLİK YAŞI 70'E ÇIKABİLİR

Uzmanlar, emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesini öngördüğü gibi, aynı zamanda 70 yaşından sonra da çalışılması için değişik modeller geliştirecek. Komisyon, 70 yaşından önce emekli olmak isteyenler için uygulanacak kesinti oranlarını ve 70 yaşından sonra çalışmayı cazip hale getirecek "çok cömert" teşvik modelleri masaya yatıracak.

MEMURLARIN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonun gündeminde ayrıca, memurların ve siyasetçilerin de gelecekte emeklilik kasasına prim ödeyip ödememesi konusu var. Komisyona başkanlık eden Sosyal Hukuk Profesörü Constanze Janda ile eski Federal İş Ajansı Başkanı Frank Jürgen Weise, daha fazla prim ödeyenin kısa vadede sorunu hafifletebileceğini, ancak uzun vadede çözüm olmayacağını vurguluyor.

FON DESTEKLİ EMEKLİLİK

Uzmanlar çözümü sermaye piyasalarında da arıyor. Özel ve mesleki emeklilik sistemlerinin hisse senetleriyle daha güçlü desteklenmesi konusunda genel bir uzlaşı var. Bu kapsamda komisyon, İsveç, Norveç ve Hollanda gibi ülkelerin emeklilik sistemlerini de yakından inceliyor.