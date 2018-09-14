Çocuğunuz deterjan mı içti?

Evdeki temizlik malzemeleri farklı renkleri ve şişeleriyle, çevresini yeni tanımaya başlayan çocukların merakını uyandırabiliyor. Ancak temizlik malzemesi gibi kimyasal maddelerin içilmesi, her yıl milyonlarca çocuğun mide borusunun yaralanmasına ve daha tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Tosyalı, "Yakıcı madde içen veya içtiğinden şüphelenilen çocuk kesinlikle kusturulmamalı, süt, yoğurt, ayran, su vb. içirilmeye çalışılmamalı" diyerek anneleri uyarıyor. Dr. Tosyalı, çocuğun temizlik malzemesi yutması gibi ev kazalarının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini ve alınması tedbirleri şöyle anlatıyor: