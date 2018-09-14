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Çocuğunuz deterjan mı içti?

Küçük çocuklar etraftaki nesnelerle ilgili keşiflerini sürdürürken bazen yanlışlıkla deterjan gibi kimyasal maddeleri yiyip içebiliyorlar. Birçoğumuz ise kulaktan dolma bilgilerler acil müdahalede bulunuyoruz. Peki, bunların ne kadarı doğru? Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. A. Nadir Tosyalı, çocukların yakıcı malzeme içme durumlarında dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 15:11
Çocuğunuz deterjan mı içti?

Evdeki temizlik malzemeleri farklı renkleri ve şişeleriyle, çevresini yeni tanımaya başlayan çocukların merakını uyandırabiliyor. Ancak temizlik malzemesi gibi kimyasal maddelerin içilmesi, her yıl milyonlarca çocuğun mide borusunun yaralanmasına ve daha tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Tosyalı, "Yakıcı madde içen veya içtiğinden şüphelenilen çocuk kesinlikle kusturulmamalı, süt, yoğurt, ayran, su vb. içirilmeye çalışılmamalı" diyerek anneleri uyarıyor. Dr. Tosyalı, çocuğun temizlik malzemesi yutması gibi ev kazalarının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini ve alınması tedbirleri şöyle anlatıyor:

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Çocuğunuz deterjan mı içti?
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