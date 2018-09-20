Anne karnında tespit ediliyor!

ÜLKEMİZDE BİNDE 3 ORANINDA

Çoğunlukla yani yüzde 90 oranında bel ve belin alt kısmında görülen spina bifida Avrupa ve Amerika'da görülme oranları 2 binde 1 iken, ülkemizde binde 3 oranında görülür. Spina bifida hastalığının tam olarak anlaşılabilmesi için bu terimlerin bilinmesi gerekir. Omurilik; sinirlerden meydana gelmiş kapalı bir tüptür. Beyinden çıkan komutlar omurilik vasıtasıyla vücuda iletilir. BOS (beyin-omurilik sıvısı); her insanda, beyindeki havuzcuklar ve omurilik içinde dolaşan, birbiriyle bağlantılı, günde birkaç kez beynin ve omuriliğin içini dolaşarak, yıkayan ve koruyan, tekrar tekrar üretilip emilen sıvıdır. Hidrosefali; bu sıvının beyinde zaten bulunmakta olduğu karıncıklarda artmasıdır.