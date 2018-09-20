Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Anne karnında tespit ediliyor!

karnında tespit ediliyor!

Çocuklarda görülen doğumsal hastalıklarından biri olarak karşımıza “Spina Bifida” çıkıyor. Bu hastalık, özetle ayrık ve açık omurga olarak tanımlanıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir, karnında teşhis edilebilen rahatsızlık hakkında bilgi veriyor.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:52
Anne karnında tespit ediliyor!

ÜLKEMİZDE BİNDE 3 ORANINDA

Çoğunlukla yani yüzde 90 oranında bel ve belin alt kısmında görülen spina bifida Avrupa ve Amerika'da görülme oranları 2 binde 1 iken, ülkemizde binde 3 oranında görülür. Spina bifida hastalığının tam olarak anlaşılabilmesi için bu terimlerin bilinmesi gerekir. Omurilik; sinirlerden meydana gelmiş kapalı bir tüptür. Beyinden çıkan komutlar omurilik vasıtasıyla vücuda iletilir. BOS (beyin-omurilik sıvısı); her insanda, beyindeki havuzcuklar ve omurilik içinde dolaşan, birbiriyle bağlantılı, günde birkaç kez beynin ve omuriliğin içini dolaşarak, yıkayan ve koruyan, tekrar tekrar üretilip emilen sıvıdır. Hidrosefali; bu sıvının beyinde zaten bulunmakta olduğu karıncıklarda artmasıdır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne karnında tespit ediliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN