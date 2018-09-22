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kaygıları ile baş etmenin yolları

Çocuk yetiştirmekle ilgili her ebeveynin duyguları kendine has olabilir. Her zaman olumlu duygular değil, bazen de kaygılar ve çekinceler hissediyor olabilirsiniz. İşte kaygıları ile baş etmenin yolları...

Giriş Tarihi: 22.9.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 10:55
Ebeveynlik kaygıları ile baş etmenin yolları

"MÜKEMMEL OLAMAMAK."

Çocuğunuz için her şeyin en iyisini istemeniz gayet anlaşılır, fakat anne-baba olmak demek 'insan olmak' anlamına geliyor. İnsanın mükemmel olmaya çalışması çok büyük bir baskı. Özellikle sosyal medyada gördüğünüz 'kusursuz' tabloların iç yüzünü hiçbirimiz bilemeyiz. Bu yüzden duygularınız, tepkileriniz, davranışlarınız ve belki de çocuğunuza sunabileceğiniz her şey bozulmaya uğruyor olabilir. Bırakın duygularınız doğal akışında gelsin. Bu, çocuğunuzun duygusal gelişimi için çok daha büyük bir zenginlik.

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Ebeveynlik kaygıları ile baş etmenin yolları
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