Yeni doğan bebeğin beslenme sıklığı nasıl olmalıdır?

Yeni doğan bebeğin ilk aylarında en az 2 saatte bir emzirilmesi doktorlarca önerilmektedir. Bebeğiniz uzun saatler uyuyan bir yeni doğan olsa da uyku halindeyken bile emzirilmesi gerekmektedir. İlerleyen aylarda ise emzirme sıklığı bebek her istediğinde emzirilmesi şeklinde olmalıdır. Biberonla beslenen yeni doğanlarda da aynı durum geçerlidir. Aynı zamanda psikologlar anne ve bebeğin daha kuvvetli bir bağ kurabilmesi için annenin yeni doğan bebek aç olmasa dahi istiyorsa emzirmenin gerekli olduğunu söylemektedir.

GAZSIZ BEBEK MUTLU BEBEK

Yeni doğan bebekte gaz zaman zaman oldukça büyük bir problem haline gelebilir. Bu nedenle bebek ağladığında ilk olarak ihtiyaçlarının ne olduğuna bakmak gerekir. Eğer yeni doğan bebek tok ve uykusuz değilse muhtemelen gaz sancısı çekiyordur. Gaz oluşumunu engellemek için bebeğin soğuk almamasına dikkat edilmeli, biberon ya da meme açısının hava yutulmayacak şekilde olması gerekir. Bebeğin gazını çıkarmak için ise birkaç yol bulunmaktadır. Karnı omuza gelecek şekilde kucağa alınan bebeğin sırtının aşağısına, sert olmayacak şekilde pat pat hareketlerle vurulması yahut sırt üstü yatırılan bebeğin karnına dairesel hareketlerle masaj yapılması yeni doğan bebeği rahatlatan gaz çıkarma yöntemlerindendir.