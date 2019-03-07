Baba adaylarında Couvade Sendromu

Eşiniz bir bebeğiniz olacağını duyduğundan beri yerinde duramıyor. İnanılmaz mutlu. Kılınıza bile zarar gelmesinden korkuyor, bir dediğinizi iki etmiyor. Tek kelimeyle sizi el üstünde tutuyor. Ama hamileliğiniz ilerledikçe bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorsunuz, çünkü o da sizinle beraber hamilelik belirtileri göstermeye başladı. Sanki ilk günlerdeki o mutlu, heyecanlı, sizi el üstünde tutan adam gitti yerine bambaşka biri geldi. Nasıl biri mi? Kendi hamileymiş gibi midesi bulanan, giderek kilo alan, aşeren, başı dönen ve bel ağrılarından şikayet eden bir adam... İnanılmaz değil mi? Ve işte bu durumun adı Covuade Sendromu.

STRES VE EMPATİ EN ÖNEMLİ NEDENLER

Couvade Sendromu, sempatik hamilelik olarak da bilinir, Fransızca kökenli olup, "Couver" yani kuluçkaya yatmak kelimesinden türemiştir. Couvade Sendromu, eşleri hamile olan erkeklerde psikolojik nedenlerle ortaya çıkarak, hormon seviyelerindeki değişimlerle birlikte hamileliktekine benzer fiziksel belirtiler ortaya çıkmasına neden olur. Bu sendrom, herhangi bir hastalık olarak ele alınmaz. Ortaya çıkmasında iki önemli faktör rol oynar; stres ve empati. Hamilelik dönemi ve çocuk sahibi olma, hem anne hem de baba adayı için farklı kaygılar doğurabilir. Erkeklerde stresi tetikleyen en belirgin düşünceler; maddi kaygılar ile, annenin ve bebeğin sağlığıyla ilgili endişelerdir. Bu kaygı durumu, partnerler arası empatinin de katkısıyla beraber, Couvade Sendromu'nun temelini oluşturur. Bu durum, normal seyrinde devam eden hamilelikler sırasında ortaya çıkabildiği gibi, düşük tehlikesi olan hamileliklerde de gözlemlenir.

BABALAR DA AŞERİR

Couvade Sendromu belirtileri erkeklerde, eşlerinin hamileliğinin ilk 3 ayında başlayabildiği gibi, doğuma birkaç hafta kala da görülebilir. Yaşanılan fiziksel belirtiler arasında bulantı, karın ağrısı, yeme düzeninde değişiklikler, diş ağrısı, karında su toplanmasıyla oluşan şişmeler, kramplar, nefes darlığı, sırt ağrıları hatta aşerme görülebilir. Ayrıca yaygın olarak, eşlerinin hamilelik döneminde, erkeklerde kilo artışı olabilir. Couvade Sendromu yaşayan erkeklerde görülen psikolojik belirtiler arasında ise depresif semptomlar, duygu-durum değişiklikleri, kıskançlık ve anksiyete bulunur. Stres, erkeklerde testosteron seviyesini düşürerek östrojen dengesinin bozulmasına neden olur ve bu durum, hamilelik benzeri semptomlar görülmesine zemin hazırlar. Buna ek olarak, yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadınlarda hamilelik sırasında değişen prolaktin ve kortizol hormon seviyeleri, Couvade Sendromu belirtileri taşıyan erkeklerde de eşlerinin hamilelikleri döneminde değişiklik gösterebiliyor.

ERKEKLERİN ÇOĞU GİZLİYOR

Sendromun yaygınlığı hakkında kesin bilgilere ulaşmak zor. Çünkü bu gibi verilere ulaşmaya çalışan araştırmalar, semptomları dolayısıyla doktorlara başvuranları esas alır. Couvade semptomları şiddetli olan erkeklerin doktora başvurdukları göz önüne alınırsa, daha az şiddetli belirtiler gösterenlerle ilgili kesin bir sayıya ulaşmak zordur. Ancak, düşük şiddetli belirtiler de göz önüne alındığında, 10 erkekten 1 ila 6'sı arasında Couvade Sendromu semptomlarına rastlamak mümkün. Türkiye'de 150 çift arasında yapılan bir araştırmada, baba adaylarının yarısının endişe kaynaklı bazı Couvade Sendromu semptomları gösterdikleri bulunmuştur. Ancak erkeklerin çoğu bu yaşadıkları belirtileri yanlış anlaşılacağı düşüncesiyle gizler, ifade etmez ya da bu konuyla ilgili bilgi edinmek için doktora başvurmaktan çekinir. Ancak unutulmamalıdır ki, bebekle beraber hayatlarında açılacak yeni bir sayfa, stresi de beraberinde getirir ve sonucunda oluşan hamilelik benzeri semptomlar da ortaya çıkabilir. Bu semptomların şiddetli olduğu ve kişinin yaşamını zorlaştırdığı durumlarda yardım almak, durumun anlamlandırılmasıyla rahatlama sağlayarak, fiziksel şikayetlerde azalmaya neden olur.

EŞİNİZLE BEBEĞİNİZ İÇİN PLANLAR YAPIN

-Çiftlerin bu süreçte, hamilelik ve bebek sahibi olmanın sadece anneye mahsus bir durum olmadığını özümsemesi gerekir. Gerek maddi, gerekse manevi olarak annenin olduğu kadar babanın da hayatını etkileyen bu durum, ortak bir şekilde ele alınmalıdır.

-Bebek sahibi olmayla ilgili kaygılar hakkında ve de bebekle ilgili planlamalar konusunda çiftler arası iletişimi arttırmak, sorunun çözümü için atılabilecek önemli adımlardan olacaktır. Bununla beraber, bebek bakımı ve bebeğin doğumuyla beraber anne-babayı nelerin beklediği ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak, bilinmezliği ortadan kaldırarak kaygıyı azaltır.

-Babanın da bu süreçte aktif olarak katılımını sağlamak, beraber bebek bakımıyla ilgili kitap ve dergiler okumak, maddi olarak paranın nasıl yönetileceğiyle ilgili beraber planlar yapmak, hatta çeşitli kurslara katılarak bebek bakımıyla ilgili bilgiyi arttırmak, kaygı düzeyi yüksek olan baba adayları için rahatlatıcı olacaktır.