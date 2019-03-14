Kardeşler arasında yaş farkı azsa kıskançlık daha fazla görülüyor

Küçük yaştaki çocukların duygularını sözel olarak ifade etmekte güçlük yaşadıkları için kardeşine karşı hissettiği kıskançlık duygusunun huzursuzluk, huysuzluk, uyku ve yeme sorunları, hırçınlık şeklinde dışa vurabildiğini söyleyen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, "Çocuklar böylece hem sıkıntılarının olduğunu gösterir hem de ilgiyi üzerlerine çekerler" dedi.

YENİ DOĞACAK BEBEK RAKİP OLARAK ALGILANIYOR

oğum yaklaştıkça annenin yorgunluk ve halsizlik nedeniyle çocuğa eskisi kadar ilgi gösterememesi ve zaman ayıramamasının kıskançlığa neden olabildiğini anlatan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, "Ayrıca yeni doğacak bebek için yapılan alışverişlerin çocuğun huzursuzluğunu arttırması, aileye yeni katılan kardeşin evdeki tüm dengeleri değiştirmesi ve çocuk tarafından rakip olarak algılanması, çocuğun herkesin kendinden daha iyi olduğunu ve daha az sevildiğini düşünmeye başlaması ve çocuğun anne babasının sevgisinin ve ilgisinin artık onun üzerinde olmadığını düşünmesi kardeş kıskançlığının başlıca nedenleri arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu. Dr. Çakmakçı, anne-babalara şu önerilerde bulundu.





ANNE BABALARA 9 ÖNERİ

1.Ebeveynler, kardeş daha dünyaya gelmeden çocuklarını bir kardeşi olacağına hazırlamalı. En önemlisi, anne - baba "kardeş kıskançlığı olacak" diye bir beklenti içine girmemeli.

2.Çocuğa kardeşini kıskanmasının normal bir şey olduğu, bunu yüksek sesle söylemekten korkmaması ve utanmaması gerektiği özellikle belirtilmeli.

3.Çocuğun çevresindeki büyüklerin de kardeş doğumu ile birlikte "kıskançlık olacak" diye beklentiye girmemeleri gerekir.

4.Ebeveynler, çocuklarını sevdiklerini ve önemsediklerini, çocuklarına hissettirmeli.

5.Ebeveynler, dengeli ve tutarlı davranmalı, kıskançlığı pekiştirecek her türlü davranış ve tutumdan kaçınmalı.



6.Çocuğu sakinleştirmek için yeni gelen kardeş ebeveynler tarafından "Onu zaten sevmiyoruz, o küçük", "Seni daha çok seviyoruz" şeklinde dışlanmamalı.

7.Kardeş doğduktan sonra, böyle bir duruma yeterli derecede hazırlanmamış çocuğa "Sen artık abla/abi oldun" denmemeli.

8.Çocuğa, "Seni de seviyoruz kardeşini de ancak onun bizim bakımımıza ihtiyacı var" mesajı doğru bir şekilde iletilmeli.

9.Çocukların kendi aralarında yaşadıkları sorunların çözümünde, anne ya da baba taraf olmamalı.

