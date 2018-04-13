Anne ve bebeğin sağlığı için bunu yapmak şart!

Bebek için anne sütünün en değerli besin olduğunu ve özellikle doğumu takiben ilk yarım saat içinde başlayan emzirme işleminin hayati önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu, "Doğumdan hemen sonra gelen koyu kıvamlı ve sarımsı renkte süte kolostrum denir. Doğumdan sonra ilk üç gün salgılanır. Bu süt bebek için kıymeti oldukça fazla olan bir süttür. Bu nedenle de çok önemlidir. Kolosturum; Bebeği sık görülen enfeksiyon hastalıklarına karşı korur. Çünkü koruyucu antikorlar bakımından çok zengindir, Daha sonra salgılanan süte göre protein, mineral ve vitaminlerden zengin, yağ ve karbonhidrattan fakirdir ve bağırsak hareketlerini uyarıcı etkisi vardır" diyerek emzirmenin doğumdan hemen sonra başlanmasını tavsiye etti.

İLK 6 AY ANNE SÜTÜ

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için ilk 6 ay anne sütü ardından 2 yıla kadar destek gıdalarıyla birlikte anne sütü tüketmelerini öneren Dr. Uğurlu "Her annenin sütü de kendine bebeğine özeldir. Emzirme dönemi annenin gebelikte birlikte aldığı fazla kilolardan kurtulabilmesi için geçireceği en iyi süredir. Anne sütünün oluşması için vücut ortalama günlük 600 ve 700 kalori gibi bir enerji harcamaktadır. Annelerin en çok merak ettiği konulardan biri bebeklerinin doyup doymadıklarıdır. Bebeğiniz büyüme eğrisinin altında kalmıyorsa ve günde 5-6 kez altını kirletiyorsa sütünüz bebeğinize yetiyor demektir. Endişe etmenize gerek yoktur. Sağlıklı bir anne günde ortalama 700- 800 ml süt salgılamaktadır. Bunun için gereken enerjinin üçte biri depolardan geri kalanı da günlük tüketimlerinden karşılanır. Yani anne sütünün verimi ve annenin kendi sağlığı için emzirme döneminde beslenmeye dikkat etmek ve ilk altı ay içinde zayıflama diyeti uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü zayıflama kaygısı ile yapılan yanlış diyetler süt oluşum düzeyini etkiler. Altıncı aydan sonra ancak ek besinlere başladıktan sonra uzman yardımı ile anneler sağlıklı beslenerek kilo verilebilir. Unutulmamalı ki anne sütü oluşumu için annenin yediği besinler kullanılır" diyerek çocukların ilk 6 ay mutlaka anne sütü ile beslenmesini zayıflamak isteyen annelerin de 6 aydan sonra diyete başlamasını önerdi.

"BOL SU İÇİN"

Annelerin sütünü arttırması için doğal ve dengeli beslenmenin yanında bol su içmelerini tavsiye eden Dr. Kadriye Uğurlu, "Yeteri kadar süt salınabilmesi için günde 2,5 -3 litre su tüketmeniz önemlidir. Çünkü sütün önemli bir kısmı sudan oluşur. Ayrıca süt, ayran,komposto,taze meyve suları,mevsime göre limonata tüketerek de sütünüzü artırabilirsiniz. Bebeğinizin mide kapasitesi henüz küçük olduğu için ve yeni geldiği dünyaya uyum sağmaya çalışırken çabuk yorulabilir. Bu durumda sabırlı olmalısınız. Uyku halinde de bebeğinizi emzirebilirsiniz" dedi.