Bebek ayakkabı numarası nasıl hesaplanır?

Numara hesaplarken topuk ile en uzun parmak arası mesafe ölçülmelidir.

Bebek ve çocuk ayaklarında kemik yerine kıkırdak yapı mevcuttur. Çocuklar yanlış ilk ayakkabı seçimleri nedeniyle ömür boyu sorunlu ayaklar ile karşı karşıya kalabilirler. Bebek ayaklarındaki kıkırdak dokunun kemikleşerek yağ dokusunun kaybolması ve kasların bastığımız yeri kavramayı öğrenmesi 4 yaşı bulabilir.

BEBEK AYAKKABISI NASIL OLMALI?

Bebeklerin ayağı çok yumuşak olduğundan, küçük ve uygunsuz ayakkabılar ile dar çoraplar bebeğin ayak gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bebek ve çocukların ayakkabısının önünde yaklaşık 1 cm boşluk kalmalıdır. Evdeyken ayakkabısız gezmeli, sadece dışarıda giymelidir. Ayakkabıların tabanı sert olmalı ve ancak 40 derece kadar bükülebilmelidir. Ayakkabının içinde ayak tabanı oyuğuna denk gelecek tümseklik bulunmalıdır.

AYAK BOYUTUNA GÖRE AYAKKABI SEÇİMİ

Aşağıdaki tabloda hangi ayak boyutunda hangi ayakkabı numarasını kullanmanız gerektiği gösterilmiştir. Topuk ile en uzun parmak arası mesafe ölçülmelidir.