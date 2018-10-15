Bebeklerde el ve ayak terlemesi neden olur? Bebeklerde avuç içi ve ayak terlemesi hastalık habercisi mi?

Bebeklerde el ve ayak terlemesi sıkça rastlanan bir durum değildir. Bebeklerin ilk aylarında ter bezleri gelişmediği için terleme az olur. 4. aydan itibaren bebeğe hala eldiven ya da kalın çoraplar giydiriliyorsa bebeğin el ve ayakları terleyebilir.

BEBEKLERDE EL VE AYAK TERLEMESİNİN NEDENİ HASTALIK OLABİLİR Mİ?

Nadiren görülen kan şekerinin düşmesi gibi bazı metabolik problemler bebeklerin el, ayak ve alın bölgesinde terlemeye yol açabilir. Terlemeye aşırı titreme, dalgınlık ve bakışlarda kayma da eşlik edebilir. Bebeklerin terlemesi genel olarak hastalık bulgusu ile ilgili değil bebeğin aşırı giydirilmesi ile ilgilidir.

BEBEKLERDE EL VE AYAK TERLEMESİ HASTALIĞA NEDEN OLUR MU?

Aşırı terleme bebeklerde herhangi bir hastalığa yol açmaz ancak bebekte bazı lokal sorunlar oluşabilir. Bebeğin teri kurulanmazsa ve uzun süre bu şekilde kalırsa bebek bölgesel enfeksiyonlara maruz kalabilir. İsilik, mantar ve pişik bu şekilde oluşur. Bebeğin aşırı terlemesini önlemek bebeğin huzuru ve sağlığı açısından faydalı olacaktır.