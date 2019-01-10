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Bebeklerde tercihi nasıl olmalı

Giriş Tarihi: 10.1.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 16:13
Bebeklerde emzik tercihi nasıl olmalı

Gelişen teknoloji sayesinde fizyolojisine uygun emziklerin tasarlanabilmesi ve annelerin bilinç düzeyinin yükselmesiyle birlikte , tartışılan bir bebek ürünü olmaktan çıkarak, annelerin önemli bir yardımcısı haline geldi.

EMZİKLER KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK MI, YOKSA ZARARSIZ YARDIMCI BİR ÜRÜN MÜ?

kullanımı, çoğu anne için soru işareti. Anneler sıklıkla bebekler için 'emzikler kötü bir alışkanlık mı, yoksa zararsız yardımcı bir ürün mü?' sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Taşıdığı özelliklere dikkat edilerek bilinçli bir şekilde kullanıldığında, emzikler en işlevsel ürünlerinden biri olabiliyor.

Bebeklerin emme ihtiyacını gideren ve onları güvende hissettiren emzikler, sahip olduğu özelliklere göre farklılıklar gösteriyor. Uç yapıları, boyutları ve üretildiği malzemeye göre kendi içinde çeşitlere ayrılan emzikleri seçerken, bebeklerin diş ve damak gelişimini olumsuz etkilemeyecek bir ürün tercih edilmesi önem taşıyor. Son dönemde tamamı silikondan yapılmış emzikler anneler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Wee Baby ailesine yeni katılan "Silikon Emzik" hafif olmasıyla 0-6 aylık bebekler için ideal. Seçilecek emziğin "air sistem"e yani hava alan bir sisteme sahip olması, emziğin bebeğin emme hareketiyle uyum sağlamasına destek oluyor.

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Bebeklerde emzik tercihi nasıl olmalı
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