Bebeklerde emzik tercihi nasıl olmalı

EMZİKLER KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK MI, YOKSA ZARARSIZ YARDIMCI BİR ÜRÜN MÜ?

Emzik kullanımı, çoğu anne için soru işareti. Anneler sıklıkla bebekler için 'emzikler kötü bir alışkanlık mı, yoksa zararsız yardımcı bir ürün mü?' sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Taşıdığı özelliklere dikkat edilerek bilinçli bir şekilde kullanıldığında, emzikler en işlevsel bebek ürünlerinden biri olabiliyor.

Bebeklerin emme ihtiyacını gideren ve onları güvende hissettiren emzikler, sahip olduğu özelliklere göre farklılıklar gösteriyor. Uç yapıları, boyutları ve üretildiği malzemeye göre kendi içinde çeşitlere ayrılan emzikleri seçerken, bebeklerin diş ve damak gelişimini olumsuz etkilemeyecek bir ürün tercih edilmesi önem taşıyor. Son dönemde tamamı silikondan yapılmış emzikler anneler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Wee Baby ailesine yeni katılan "Silikon Emzik" hafif olmasıyla 0-6 aylık bebekler için ideal. Seçilecek emziğin "air sistem"e yani hava alan bir sisteme sahip olması, emziğin bebeğin emme hareketiyle uyum sağlamasına destek oluyor.